Gazzetta - C'è un aspetto di Simeone che piace molto a Mazzarri

Il Cholito Simeone è uno che vorrebbe sempre spaccare il mondo e sa tenere sempre ritmi altissimi in allenamento.

Proprio come piace al livornese, che per l’attacco dovrà attendere anche il rientro degli azzurri Politano e Raspadori che però sono in buona condizione fisica e mentale e potranno dare sicuramente una mano alla causa Napoli".