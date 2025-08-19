Caso Simonelli, multe al Napoli e a De Laurentiis: i dettagli

vedi letture

I fatti in questione risalgono al 20 dicembre

Caso Simonelli, multe al club e a De Laurentiis. Questa la notizia presente sull'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Un rischio calcolato, come in ogni patteggiamento che si rispetti. Il Napoli e De Laurentiis hanno concordato con la procura federale due multe rispettivamente da 54.445 e 22.223 euro dopo la contestazione di violazione del cosiddetto “vincolo di giustizia”, cioè l’obbligo per i tesserati di adire in prima battuta gli organi sportivi e non quelli ordinari. Si crea dunque un precedente importante nel sempre agitato (e contestato) mondo della giustizia sportiva.

I fatti in questione risalgono al 20 dicembre, quando ADL depositò presso il tribunale di Milano un’istanza (poi rigettata) per fermare l’elezione di Simonelli a presidente della Serie A. Il nodo è la sede del ricorso: il patron rischiava di vedersi contestare l’art. 4 del codice di giustizia (“lealtà, probità e correttezza”) e soprattutto il 34, che prevede una penalizzazione di almeno 3 punti e la squalifica non inferiore a un anno per i dirigenti nei casi in cui venga eluso tale vincolo".