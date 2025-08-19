Le due strade per Lukaku: l'operazione o la terapia conservativa

In Belgio sono convinti che Lukaku sarà operato e poi svolgerà la riabilitazione assieme al suo fisioterapista di fiducia Lieven Maesschalck. Questa la notizia rilanciata dall'edizione odierna di Repubblica sul centravanti azzurro: "L'altra strada è la terapia conservativa per consentire ai tessuti lesionati di rigenerarsi. La decisione sarà presa a breve e tutto ovviamente sarà concordato con lo staff medico del Napoli, guidato da Raffaele Canonico. Big Rom ovviamente è deluso ma intende recuperare al 100 per cento per essere protagonista assoluto.

Le fibre muscolari della coscia del 32enne di Anversa hanno già fatto i capricci: nel 2022-2023 - quando era all'Inter - ha saltato ben 85 giorni (58+ 27 con una ricaduta in mezzo). Nelle ultime due stagioni Lukaku non ha avuto particolari problemi di questo tipo, ma adesso si è fermato proprio alla vigilia di un'annata per lui molto importante", si legge sul quotidiano.