Novità Var: annuncio ai tifosi e in diretta tv e si andrà più volte al monitor

Cambiano alcune regole arbitrali in vista della prossima stagione. Ne parla La Gazzetta dello Sport con tutti i dettagli che riguardano soprattutto l'utilizzo del Var.

Intanto le decisioni diverranno pubbliche: "Convocato al Var, l’arbitro avvierà ogni funzione di valutazione e con parole semplici, comprensibili, indicando colore della maglia e numero dei giocatori delle due squadre, riferirà urbi et orbi davanti agli spettatori (e diretta tv)".

Gli arbitri andranno di più al monitor per ridurre il numero di errori: "Nelle riunioni che il designatore Rocchi ha fatto con gli arbitri è stato evidenziato un ulteriore concetto: meglio una “revisione” in più che in meno".

Gioco più veloce anche dai portieri: "La regola degli 8” ha un fine ben preciso: velocizzare il gioco e limitare quelle furbe perdite di tempo per i portieri della squadra in vantaggio". Altrimenti, sarà corner contro.