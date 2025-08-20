Clamoroso Manna, infortunio e operazione dopo footing! Gazzetta: "Mercato in ospedale"

La Gazzetta dello Sport nella sua versione online fa sapere che il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è stato costretto nei giorni scorsi a un intervento: "Manna ha accusato un problema al tendine d'Achille che ha richiesto un intervento chirurgico. Così è stato operato dal dottor Ugo Camilleri alla clinica Ruesch. L'intervento è perfettamente riuscito e Manna è stato rassicurato: sarà presto dimesso e potrà viaggiare con la squadra alla volta di Reggio Emilia, dove il Napoli sabato affronterà il Sassuolo per la prima giornata di campionato, ma con l'ausilio delle stampelle. Nemmeno l'operazione, comunque, ha distolto il direttore sportivo dai propri doveri.

Manna, infatti, anche dopo esser stato sotto i ferri, ha continuato a lavorare dal lettino della clinica per consegnare quanto prima a Conte un'altra soluzione in attacco". Il Napoli ha specificato che il ds azzurro si è infortunato facendo footing.