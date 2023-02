Gazzetta - Difficilmente Mertens avrebbe fatto meglio di Simeone dalla panchina

Paragone tra chi è andato via e chi è arrivato su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola

Paragone tra chi è andato via e chi è arrivato su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Parlando del rapporto Mertens-Simeone, il quotidiano scrive: "Difficile immaginare che Mertens (che in 19 presenze ha realizzato appena 2 reti con il Galatasaray) potesse quest’anno essere “reattivo” alzandosi dalla panchina come lo è stato fin qui il Cholito (già otto centri in tutte le competizioni, cinque dei quali realizzati da subentrato)".