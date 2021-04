Gazzetta esalta Gattuso: "Ha combattuto ADL, il Covid ed un ambiente autolesionista"

Ottimo lavoro di Rino Gattuso sulla panchina del Napoli, lo sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che scrive: "Gattuso sta vivendo la più travagliata stagione della sua carriera. Al confronto, Creta e Pisa gli sembrano Disneyland. Ha combattuto contro tutti: da De Laurentiis al Covid, dagli avversari a una critica che gli ha rinfacciato anche la pescheria di Gallarate. In qualche reazione Rino è andato lungo, ma in genere, il Napoli che viene da 5 vittorie nella ultime 6, è figlio del suo grande lavoro. Ha ricompattato un ambiente autolesionista e ha dato alla squadra un equilibrio tattico che prima non c’era".