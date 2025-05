David Neres contro il Parma: Conte ha già un'idea su come utilizzarlo

Un’arma in più per Conte: staffetta con Raspadori per David Neres in vista di Parma. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, che sottolinea l'importanza del rientro anticipato di un elemento chiave nello scacchiere tattico del tecnico, che potrà contare su una nuova opzione già a partire dalla delicatissima trasferta di Parma, dove sfiderà la formazione di Chivu.

Dopo i pochi minuti fatti contro il Genoa, sarà difficile vedere partire il brasiliano dal primo minuto nella trasferta di Parma, ma è molto probabile un suo impiego a gara in corso, magari in una staffetta con Raspadori. Al momento, Jack è intoccabile: quando parte dal primo minuto, va a segno con una costanza impressionante.