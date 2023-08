Gazzetta - Gabri Veiga attende solo l'ok per volare a Roma per le visite

Ormai il nazionale Under 21 di fatto ha salutato il suo Celta, giocando l’ultimo quarto d’ora della prima di campionato, il 13 agosto a Vigo.

Gabri ai saluti. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport racconta di un calciatore ormai pronto a salutare la Spagna per l'avventura al Napoli: "Ormai il nazionale Under 21 di fatto ha salutato il suo Celta, giocando l’ultimo quarto d’ora della prima di campionato, il 13 agosto a Vigo.

Sabato scorso a San Sebastian, contro la Real Sociedad, Rafa Martinez non lo ha nemmeno utilizzato proprio per non compromettere una trattativa ormai in definizione, come ha spiegato. Il giocatore attende l’ok per partire per Roma, svolgere le visite mediche, firmare il contratto e unirsi ai nuovi compagni".