Gazzetta gongola: "Zielinski in forma con la Polonia, dirigenti Inter se la ridono alla tv"

Non è che servissero gli appuntamenti internazionali per certificare la bontà dei due acquisti, ma sullo stato di forma, sulla condizione psicofisica di Mehdi Taremi e di Piotr Zielinski invece sì. E i riscontri sono stati ottimi, scrive la Gazzetta dello Sport facendo il punto sui due rinforzi dell'Inter per la prossima stagione: "Un assist per l’iraniano, un gol per il polacco, i dirigenti nerazzurri che sbirciano tra tv e telefono e se la ridono. Perché sta nascendo un’Inter più forte. Il mercato non si ferma mai, ma con Taremi e Zielinski il club di Zhang si è preso un vantaggio.

Zielinski è il lusso che l’Inter aggiungerà a un reparto che ha già tenuto a lungo Frattesi in panchina. Come a dire: ci sarà l’imbarazzo della scelta. Ma l’imbarazzo non lo ha avuto il polacco nello scegliere il nerazzurro, segnale evidente di quanto la nuova avventura lo stimoli dal punto di vista professionale".