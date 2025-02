Gazzetta - I cambi non fanno la differenza: doppio segnale da Napoli-Udinese

Il Napoli non va oltre l'1-1 nel match interno contro l'Udinese. Per Antonio Conte stavolta i segnali non sono positivi, come scrive La Gazzetta dello Sport: "Il pari casalingo del Napoli con l’Udinese è il segnale di un abbassamento di tensione fisica e mentale: l’incontro di ieri è sembrato la prosecuzione del secondo tempo di Roma. E forse non è un caso che il Napoli abbia rallentato due volte nel momento in cui avrebbe potuto dare uno scossone all’Inter.

Proprio in momenti come questi servirebbe trovare in panchina le risorse per cambiare una gara. Ma la rosa del Napoli è meno profonda e soprattutto meno qualitativa dell’Inter. Conte ha aspettato tanto, forse troppo, a modificare la formazione. Però i vari Ngonge, Simeone e Raspadori hanno combinato pochissimo. Alcune riserve sono buone, ma l’impressione. È che manchi l’uomo in grado di fare la differenza alzandosi dalla panchina".