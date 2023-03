Gazzetta - Il distacco interista dal Napoli è sempre più umiliante

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il vicedirettore Andrea Di Caro commenta così il derby d'Italia

© foto di www.imagephotoagency.it

"Inzaghi sbaglia conti e parole. Max azzecca tutto". Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il vicedirettore Andrea Di Caro commenta così il derby d'Italia andato in scena ieri sera a San Siro: "La ciliegina marcia sull’avariata torta interista in campionato è stata messa ieri sera: nona sconfitta, terza in casa, e per di più contro la Juve.