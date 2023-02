Gazzetta - Kvaratskhelia sta facendo vincere lo scudetto al Napoli, Insigne l'ha solo sfiorato

Paragone tra passato e presente per La Gazzetta dello Sport

Paragone tra passato e presente per La Gazzetta dello Sport: "L’obiettivo che invece si è posto il Napoli di Kvaratskhelia è ancora più ambizioso ed è quello che la squadra capitanata per anni da “Lorenzinho” purtroppo ha sempre e soltanto sfiorato. Vincere lo scudetto adesso si può ed il merito è anche, se non soprattutto, del talento georgiano, che ha fatto diventare Insigne un lontano ricordo “cristallizzato” proprio allo stadio Picco di La Spezia".