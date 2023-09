Gazzetta - Meno tocchi e più lanci: lo conferma una statistica su Lobotka

La Gazzetta dello Sport pone l'attenzione su questo nuovo modo di Garcia di impostare la manovra offensiva.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L’anno scorso il lancio per le punte era un’alternativa, da non demonizzare, ma comunque non lo sviluppo ideale. La Gazzetta dello Sport pone l'attenzione su questo nuovo modo di Garcia di impostare la manovra offensiva.

"Oggi invece è un’opzione al pari della costruzione manovrata con passaggi più brevi, perché Rudi Garcia vuole che il campo sia risalito velocemente e quindi con pochi tocchi. Lo conferma la statistica che vede Lobotka passare da 2 lanci a partita a 3,3, mantenendo pressoché invariata la percentuale di verticalizzazione dei passaggi che in entrambi gli inizi di stagione si aggira tra il 27 e il 28%, con il conseguente leggero aumento dei suggerimenti sbagliati (da 8 a 10).