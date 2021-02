Gazzetta - Paura di altri contagi? Il Napoli segue procedure rigide: tutti i positivi isolati

Logico che due contagiati in un giorno creino una certa apprensione in casa Napoli, scrive quest'oggi la Gazzetta dello Sport sul rischio di nuove positività, ma mettendo in evidenza il rispetto dei protocolli: "A Castel Volturno sono state sempre seguite rigide procedure. Tanto che i precedenti casi sono rimasti tutti isolati: Zielinski ed Elmas furono contagiati proprio in Napoli-Genoa; Hysaj e Rrahmani contrassero il virus in nazionale a novembre; Osimhen in Nigeria (con polemiche per la festa senza precauzioni a Lagos) a fine dicembre e Fabian tre settimane fa a Napoli".