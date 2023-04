Gazzetta - Rischio nuovi scontri Napoli-Roma se si sposta la gara di Udine al mercoledì

Si decide oggi quando sarà giocata Napoli-Salernitana, attualmente in programma alle 15 di sabato prossimo

Si decide oggi quando sarà giocata Napoli-Salernitana, attualmente in programma alle 15 di sabato prossimo. Una situazione che tiene in sospeso diverse squadre e crea nervosismo e malumori da più parti. Come scrive La Gazzetta dello Sport, per il Casms non una decisione semplice, perché sul tema ordine pubblico ci potrebbero essere degli effetti collaterali peggiori del rimedio.

Infatti se il Napoli giocasse domenica sarebbe automaticamente - per regolamento la Lega, che accetterà solo una indicazione obbligatoria istituzionale, deve separare le gare di almeno 72 ore - spostata a mercoledì Udinese-Napoli. E quello stesso giorno, il 3 maggio, è in programma Monza-Roma. Significa che ultrà napoletani e romanisti percorrerebbero in parallelo l’autostrada del Sole verso nord, e non si possono certo dimenticare i gravi scontri fra le due fazioni all’area di servizio di Badia al Pino, vicino ad Arezzo.