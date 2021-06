Gazzetta: "Senza Insigne l'Italia è un tiramisù senza mascarpone"

Lorenzo Insigne uomo insostituibile della nazionale di Roberto Mancini. Dell'attaccante azzurro scrive così l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: “Divampa la nostalgia a sinistra. Abituati a Beep-Beep Spinazzola che arriva sulla linea di fondo in motorino, stona vedere Emerson che frena la corsa e appoggia in orizzontale. L’unica volta che ci prova, implode per mancanza di gambe. Ha giocato poco al Chelsea e si vede.

L’Italia senza le sincronie a sinistra di Insigne-Spinazzola è come il tiramisù senza mascarpone. Non a caso, le palle più interessanti le scodella il mancino di un ottimo Bastoni”.