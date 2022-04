Gazzetta sul Napoli: "Per crescere serve ampia area sportiva che non è mai stata numerosa"

Ampia analisi anche societaria fatta questa mattina da La Gazzetta dello Sport parlando del Napoli, del rapporto tra De Laurentiis e Spalletti

Ampia analisi anche societaria fatta questa mattina da La Gazzetta dello Sport parlando del Napoli, del rapporto tra De Laurentiis e Spalletti e degli ultimi risultati sportivi: "De Laurentiis ha sempre privilegiato il rapporto diretto col proprio tecnico, al tempo stesso di fatto sminuendo un’area sportiva della dirigenza che non è mai stata particolarmente numerosa. Scelte. Che sul piano della gestione amministrativa il presidente ha saputo portare avanti brillantemente mantenendo bilanci in ordine e una squadra che, partita dalla C, negli ultimi 15 anni è stata sempre protagonista in Europa. Ma per fare un salto di qualità, occorre crescere anche nell’organizzazione dell’area sportiva, per la cura di quei particolari che diventano fondamentali per alzare ancora l’asticella e vincere lo scudetto. Dunque va bene anche criticarsi, ma solo per crescere. Non per scaricare responsabilità".