Gazzetta - Tottenham davvero su Kilman, o è un modo dei Wolves per alzare il prezzo?

Il Napoli è sempre alla ricerca del sostituto di Kim. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, una delle prime scelte, al momento la pista più battuta, riguarda l’inglese di origini ucraine Max Kilman, classe 1997 del Wolverhampton. Il club azzurro avrebbe provato a offrire 35 milioni, non accettati dal club di Premier. E sempre dall’Inghilterra emerge l’interesse del Tottenham sul difensore dei Wolves. Bisognerà verificare se è vero l’ingresso degli Spurs in questa operazione. Altrimenti sarà solo un modo per far salire la valutazione del giocatore.