Il Roma - Sinatti lascia il Napoli, ma non c'entra Conte: il motivo

Francesco Sinatti non sarà più il preparatore atletico del Napoli. A scriverlo, dando anche una motivazione, è l'edizione odierna de Il Roma: "È sicuramente uno dei preparatori atletici più bravi, nonché quello del terzo scudetto del Napoli. Francesco Sinatti. Non a caso, quando De Laurentiis se ne privò per accontentare Garcia fece uno dei tanti errori della passata stagione. Ha dovuto poi richiamarlo con l’arrivo di Calzona a gennaio. E proprio come l’allenatore, anche il giovane “prof” ha ricoperto il ruolo di doppio incarico. Preparatore con la nazionale italiana, e per sei mesi col Napoli.

E infatti il contratto, proprio come Calzona, è pro tempore. Adesso andrà inscadenza e dirà addio (con Cacciapuoti), ma Conte non c’entra. Il doppio incarico, per regolamento, può durare al massimo un anno. Per prolungare Sinatti avrebbe dovuto interrompere il rapporto con la Figc, cosa che non era nei programmi. Divorzio quindi già previsto, sul quale Conte non ha inciso. Il nuovo allenatore porterà con sé i suoi preparatori consueti".