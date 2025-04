Libero attacca: "Conceicao masochista! Toglie Leao da sempre decisivo contro Di Lorenzo"

Dura presa di posizione a firma Claudio Savelli sulle pagine di Libero distribuito stamattina in edicola. Nel quotidiano si può infatti leggere un articolo dal titolo "Diavolo mascochista. L'ultima follia del Milan: tenere a riposo Leao" sottotitolato: "Dentro i prestiti Felix-Abraham, fuori il giocatore più forte della rosa: le scelte di Conceicao sembrano provocazioni nei confronti del club".

Poi prosegue: "Non è che Joao Felix gioca perché ha lo stesso agente di chi lo fa giocare? Uno: Leao è sempre stato decisivo contro Di Lorenzo; Due: pensare al riposo per il derby è una follia contando che il Milan non ha più l'Europa e Napoli era l'ultima chiamata per la rimonta in Serie A; Tre: Joao Felix non è nemmeno di proprietà del Milan. L'errore è pure della dirigenza che ha portato in casa un prestito tanto ingombrante e 'vicino' all'allenatore.

Se tre indizi fanno una prova, quello di Conceicao è sadismo, masochismo o qualcosa del genere. Oppure è una tutela dei propri interessi portando avanti una battaglia silenziosa - e interna - contro la propria dirigenza. Voleva essere un duro, come chi lo ha scelto. Ecco, almeno non si è scelto da solo, altrimenti avrebbe sbagliato pure questo".