I quotidiani esaltano Ghoulam: "Soffre meno del previsto"

Soltanto quattordici minuti prima di stasera in questa stagione per Faouzi Ghoulam, e infatti è troppo presto per dire che il terzino algerino sia un calciatore ritrovato. Però il 2022 si apre con la bella prova nel pari esterno del Napoli in casa della Juventus: “Bentornato Faouzi - scrive La Gazzetta dello Sport - non giocava da un anno e ha chiuso con un bell’anticipo su Kulusevski”. 6,5 anche per Tuttosport: “Dieci mesi di patimenti e ieri una nuova titolarità. Soffre meno del previsto”. Chiudiamo col commento del Corriere dello Sport: “I 14 minuti stagionali emergono in avvio ma l’esperienza avrà pure un peso. Può starci ancora”.

TMW 6

La Gazzetta dello Sport 6,5

Tuttosport 6,5

Corriere dello Sport 6,5

Corriere della Sera 6,5

TuttoNapoli 7