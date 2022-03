I quotidiani si domandano: "Insigne fuori dal gioco, la testa è già in Canada?"

Per Lorenzo Insigne vale lo stesso discorso fatto per Fabian Ruiz: benissimo contro la Lazio, male nel match scudetto con il Milan

Per Lorenzo Insigne vale lo stesso discorso fatto per Fabian Ruiz: benissimo contro la Lazio, male nel match scudetto con il Milan. Il capitano azzurro è bocciato dai quotidiani, 5 il voto che troviamo su La Gazzetta dello Sport: "Più preoccupato della fase difensiva, dove è una garanzia, ma non inventa mai qualcosa nella trequarti. Viene sostituito e arriva anche qualche ingeneroso fischio". Stesso voto sul Corriere dello Sport: "Non punta mai Calabria e sembra più preoccupato a difendere. Resta basso, troppo, e si spegne. Anzi, non si accende mai".

Voto 5 anche su Tuttosport: "Il capitano manca clamorosamente l'appuntamento con il match scudetto". Anche per il Corriere della Sera la prestazione del capitano azzurro è da 5 in pagella: "Fuori dal gioco, fuori da tutto. La testa è già in Canada?".