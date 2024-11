Repubblica - Al Napoli piace molto il centravanti del Parma: operazione per giugno

A confermare il gradimento del club azzurro per la punta ducale è l'edizione odierna di Repubblica.

Quattro reti ed un assist in 13 presenze in maglia Parma per Ange-Yoan Bonny in questa prima parte di stagione. L'attaccante sta mostrando doti interessanti, al punto da suscitare l'interesse del Napoli e di altri club. A confermare il gradimento del club azzurro per la punta ducale è l'edizione odierna di Repubblica.

"Al Napoli piace molto il francese del Parma Ange Bonny, 21enne di gran prospettiva ma già protagonista in questo campionato con quattro gol all'attivo. E' un'operazione ovviamente per il prossimo campionato" scrive il quotidiano.