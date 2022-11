È questo il segnale messo in evidenza dal quotidiano Repubblica nella sua edizione odierna.





Luciano Spalletti ha potuto fare turn over giocando sul campo del Liverpool. È questo il segnale messo in evidenza dal quotidiano Repubblica nella sua edizione odierna.

"Fare il turn over ad Anfield è un lusso al limite del paradosso, che il Napoli si è potuto concedere solamente grazie alla sua fantastica cavalcata di avvio di stagione, con cui gli azzurri si erano guadagnati in anticipo il pass per gli ottavi di Champions League e la chance di sfidare a domicilio i vice campioni d’Europa del Liverpool in una posizione di forza: dovendo difendere un cospicuo vantaggio nel testa a testa con i Reds per il primo posto nel girone A".