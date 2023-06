Repubblica - Garcia non pone paletti sul mercato: accetterà cessioni eccellenti

Ma è convinto che De Laurentiis non abbia intenzione di tirare il freno dopo lo scudetto vinto

Come scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, Garcia non ha messo paletti alla società sul mercato ed è pronto ad accettare anche delle partenze eccellenti. Ma è convinto che De Laurentiis non abbia intenzione di tirare il freno dopo lo scudetto vinto.