Repubblica - Spalletti, ancora problemi: Fabian e Insigne a rischio anche per domenica

Emergenza totale per il Napoli, tanti gli infortuni in questi giorni. Insigne e Fabian, secondo quanto scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, hanno saltato la gara con l'Atalanta ma sono anche a rischio per la partita di domenica contro l'Empoli. Lo stesso Pisacane, agente del capitano, ha spiegato che il 24 azzurro non ha ancora recuperato del tutto.