Repubblica su ADL: "Ha confuso il virus con la spanzata di ostriche, un must dell'arricchito italiano"

Si parla di Aurelio De Laurentiis sull'edizione odierna di Repubblica, con il patron che finisce nel mirino nell'editoriale di Francesco Merlo, che commenta così la notizia della positività al Covid del patron del Napoli. Eccone alcuni estratti.

"A lui va la tenera riprovazione che Benedetto Croce riservava ai "lazzari", così li chiamava, della città di Napoli, che ai suoi tempi erano i popolani lebbrosi e miseri, vale a dire i poveracci, e oggi sono i poveretti ricchi e potenti: padroni, sindaci, governatori e presidenti.

È insomma impossibile non fare gli auguri sinceri e risentiti a Re Aurelio, esemplare della Napoli della pernacchia "di petto". Ha detto di aver confuso il covid con la spanzata di ostriche, il virus della pandemia con il mollusco che è un must dell’arricchito italiano, è la voglia di rifarsi per mezzo del cibo eccessivo e prelibato".