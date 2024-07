I tifosi urlano "Vinceremo il tricolor": questa la reazione di Conte

vedi letture

Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico reagisce così a certi cori sullo scudetto

Antonio Conte ha stregato i tifosi del Napoli presenti a Dimaro, al punto che in molto cantano cori sul tricolore in vista della prossima stagione. Come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico reagisce così a certi cori sullo scudetto: "È tornato il sole. Il sole mio dei napoletani: «Vinceremo-vinceremo il tricolooor». È mattina, il clima è mite da far invidia, la squadra corre a perdifiato e Antonio Conte ascolta al centro del campo il coro del popolo azzurro allo stadio di Carciato, sold out.

Forse non crede alle proprie orecchie, e in effetti sembra strano considerando il recentissimo passato e i lavori in corso, ma ovviamente non può fare a meno di sorridere: chissà cosa avrà pensato, chissà cosa gli sarà realmente passato per la testa. Dimaro, provincia di Napoli calcio, è tornata città della gioia: sono 3.500 i tifosi che hanno invaso la Val di Sole nel primo weekend di ritiro in Trentino e tutti sono felici, di nuovo a testa alta dopo un anno di mortificazioni collezionate in giro".