Giovane, anche la Lazio fa sul serio: trattativa già avviata col Verona
Il Napoli fa sul serio per Giovane dell'Hellas Verona anche se la concorrenza non manca. Secondo La Gazzetta dello Sport la Lazio è molto forte sul giocatore e già da tempo tratta con il Verona per acquistare il talento brasiliano.
"Lazio in corsa per Giovane del Verona. Anche se nell’operazione si comincia a sentire il peso della concorrenza. Ieri, ritorno di fiamma del Napoli per il centravanti brasiliano, alla prima stagione di Serie A. La Lazio confida nell’evolversi di una trattativa ben avviata, che al momento segnalerebbe un posizione di vantaggio per ingaggiare l’attaccante. Rimodulata l’iniziale offerta che prevedeva un conguaglio di dieci milioni all’inserimento di Belahyane come contropartita. IlVeronaha detto sì al ritorno del mediano che proprio nel gennaio scorso venne trasferito in biancoceleste".
