Ira ADL, Gazzetta: "Mercato bloccato per il 'no' di quattro big, il motivo"

Il mercato per il Napoli resta a saldo zero nonostante la richiesta di De Laurentiis di cambiare la norma. Ma nulla accadrà per gennaio, come spiega La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"La maggioranza di fatto lunedì ha votato per dire sì alla proposta di De Laurentiis. Per la precisione, 16 sono stati i club favorevoli. Tre invece le società astenute: Inter, Juventus e Roma. Non un sì, ma nemmeno un no. Un'astensione, quella di Inter e Juve, di fatto anche politica, visto che i due club sono rappresenta nel consiglio federale Figc rispettivamente dal presidente Beppe Marotta e dal direttore delle strategie societarie Giorgio Chiellini. L'astensione della Roma è arrivata per tutelare la regolarità della competizione. Un concetto estremizzato dal Milan che col "no" ha ribadito lunedì com a stagione in corso non sia possibile cambiare le regole, soprattutto se coinvolge operazioni di mercato che potrebbero stravolgere l'equilibrio delle attuali forze in campo".