Cds: "ADL poteva evitare blocco mercato pagando imposta sui 40mln di utili"

Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, c'era un modo per il club di evitare il blocco del mercato, quello che sta impedendo al club di fare oggi già delle operazioni in entrata. "È una sfida poli­tica, prima ancora che rego­la­men­tare. Nella quale, a detta di molti, il Napoli, la società più patri­mo­nia­liz­zata d’Ita­lia, pro­ta­go­ni­sta di un bilan­cio flo­rido gra­zie ai risul­tati dell’ultimo trien­nio, avrebbe anche potuto evi­tare di entrare. Come?

Da una parte, pagando sem­pli­ce­mente un’impo­sta sui 40 milioni di utili attual­mente indi­spo­ni­bili (che andreb­bero tolti dalle dispo­ni­bi­lità della Fil­mAuro per entrare in quelle del Napoli), dall’altra appro­fon­dendo per tempo le con­se­guenze di una norma che la Figc accettò pro­prio per venire incon­tro alle esi­genze di una Lega che, a quel tempo, non era ancora gui­data da Simo­nelli bensì da Casini, molto vicino alle posi­zioni di ADL e Lotito".