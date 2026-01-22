Cds: "ADL poteva evitare blocco mercato pagando imposta sui 40mln di utili"
Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, c'era un modo per il club di evitare il blocco del mercato, quello che sta impedendo al club di fare oggi già delle operazioni in entrata. "È una sfida politica, prima ancora che regolamentare. Nella quale, a detta di molti, il Napoli, la società più patrimonializzata d’Italia, protagonista di un bilancio florido grazie ai risultati dell’ultimo triennio, avrebbe anche potuto evitare di entrare. Come?
Da una parte, pagando semplicemente un’imposta sui 40 milioni di utili attualmente indisponibili (che andrebbero tolti dalle disponibilità della FilmAuro per entrare in quelle del Napoli), dall’altra approfondendo per tempo le conseguenze di una norma che la Figc accettò proprio per venire incontro alle esigenze di una Lega che, a quel tempo, non era ancora guidata da Simonelli bensì da Casini, molto vicino alle posizioni di ADL e Lotito".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro