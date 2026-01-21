Corsera: "Lucca ultimo dei responsabili per una gara sciupata inspiegabilmente"
"Sui piedi di Lucca nel finale convulso la palla della vittoria, il centravanti che ha già un piede fuori in questa sessione di mercato, la spreca. Ma è l’ultimo dei responsabili per una gara sciupata inspiegabilmente dopo un primo tempo di dominio assoluto". Questo il parere espresso dall'edizione odierna del Corriere della Sera.
"Troppo ingenuo il fallo di rigore di Buongiorno, troppo statico il Napoli che in quella fase della partita si era abbassato e subiva il pressing dei danesi. Conte non vuole alibi, ma l’assenza di Rrahmani si è fatta sentire. Sotto i riflettori c’è Hojlund, inaspettatamente fischiato dal pubblico di casa sua, chiamato al solito lavoro di accompagnare la manovra offensiva, di far salire la squadra ma che vuole lasciare il segno. Si avvicina più volte al gol, ma col passare dei minuti si innervosisce perché non arriva".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Juventus
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro