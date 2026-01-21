Corsera: "Lucca ultimo dei responsabili per una gara sciupata inspiegabilmente"

vedi letture

"Sui piedi di Lucca nel finale con­vulso la palla della vit­to­ria, il cen­tra­vanti che ha già un piede fuori in que­sta ses­sione di mer­cato, la spreca. Ma è l’ultimo dei respon­sa­bili per una gara sciu­pata inspie­ga­bil­mente dopo un primo tempo di domi­nio asso­luto". Questo il parere espresso dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

"Troppo inge­nuo il fallo di rigore di Buon­giorno, troppo sta­tico il Napoli che in quella fase della par­tita si era abbas­sato e subiva il pres­sing dei danesi. Conte non vuole alibi, ma l’assenza di Rrah­mani si è fatta sen­tire. Sotto i riflet­tori c’è Hoj­lund, ina­spet­ta­ta­mente fischiato dal pub­blico di casa sua, chia­mato al solito lavoro di accom­pa­gnare la mano­vra offen­siva, di far salire la squa­dra ma che vuole lasciare il segno. Si avvi­cina più volte al gol, ma col pas­sare dei minuti si inner­vo­si­sce per­ché non arriva".