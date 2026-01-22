Gazzetta su pensiero ADL: "Ho casse piene e non posso operare, cambiamo norma!"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha spiegato com'è nata da parte di De Laurentiis l'idea di cambiare la norma per sbloccare il mercato del Napoli. Tentativo vano per il no di quattro big del campionato italiano che non erano d'accordo sulla tempistica.

"Lunedì, durante l'assemblea della Lega Serie A, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non le ha mandate a dire ai suoi colleghi. Il suo è stato un intervento-sfogo dai toni molto decisi, come spesso gli capita quando l'argomento lo coinvolge in prima persona. «Ma come, le mie casse sono piene e non posso operare sul mercato liberamente per una norma iniqua? Cambiamola! Chi è d'accordo con me? Andiamo al voto», questo più o meno il succo del suo intervento relativo al nuovo indicatore economico-finanziario dell'attuale mercato invernale, che ha sostituito i parametri precedentemente in vigore per stabilire la possibilità o meno dei club di operare senza vincoli".