Champions, Napoli rischia più di tutte tra le italiane: la situazione

Dopo le partite di ieri e a novanta minuti dalla fine della fase campionato, inizia a delinearsi il destino delle italiane in Champions League. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la situazione degli uomini di Conte è la più complicata tra quelle delle italiane.

"Se gli azzurri avessero vinto a Copenaghen, sarebbero praticamente certi almeno dell’ingresso nelle prime 24, mentre adesso sono venticinquesimi e i playoff li dovranno conquistare all’ultima giornata al Maradona contro il Chelsea. Come? Vincendo perché, in caso di pareggio, chiuderebbero con 9 punti e non sarebbe scontato evitare il “taglio” ovvero la fine dell’avventura in Champions".