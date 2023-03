Tmw - ADL non si farà scappare Spalletti: ha coltello dalla parte del manico

De Laurentiis ha il coltello dalla parte del manico



Fonte: Tmw

Il countdown è già iniziato: Napoli e il Napoli sono pronti a festeggiare il terzo Scudetto della storia del club. Gli azzurri col Tricolore coroneranno un campionato incredibile e tanto hanno da dire anche in Champions League, con possibilità esaltanti come mai prima. I meriti di tutto ciò sono da suddividere tra tutte le componenti. Uno però il condottiero alla guida: Luciano Spalletti.

Il contratto di Luciano Spalletti scadrà formalmente il prossimo giugno, ma la società al momento della firma nell'estate 2021 si riservò la possibilità di far scattare unilateralmente una opzione per la stagione 2023/24. Ma De Laurentiis, conscio del lavoro che Spalletti sta portando avanti, ha già avviato la trattativa per il rinnovo del contratto: l'idea della società partenopea è quella di blindarlo e Spalletti è disponibile a discuterne. Solo un'offerta choc da un top club europeo potrebbe rimettere tutto in discussione.