Tuttosport sui gol sbagliati: "Difetto non da poco nella corsa serrata al 4° posto"

Al netto degli episodi però sulla vittoria del Napoli c'è poco da dire. Scrive così l'edizione odierna di Tuttosport, che pone però l'accento sulla costante degli errori sotto porta della squadra di Gattuso: "I partenopei sono stati a lungo padroni del centrocampo grazie ai frombolieri Demme, Zielinski e Fabian Ruiz (autore dello splendido gol del vantaggio da fuori area) di fronte a una mediana blucerchiata che - priva di Ekdal infortunato e Adrien Silva squalificato - ha fatto davvero fatica con i corridori Thorsby e Jankto, senza un vero "play" nel reparto nevralgico a dettare i ritmi di gioco.

Qualcosa di meglio la Samp ha fatto nella ripresa col cambio di modulo e Damsgaard schierato trequartista alle spalle di Quagliarella e Gabbiadini ma il vero uomo chiave dei doriani - quello che ha tenuto in vita la squadra quasi sino all'ultimo - è stato Audero con le sue parate. Un Napoli parso superiore, capace di creare molto ma anche di sprecare troppo: un difetto non da poco in una corsa serrata come quella per i primi 4 posti"