Il Maradona abbraccia il piccolo Domenico: il gesto di De Laurentiis per la famiglia

vedi letture

Il Maradona è sold out per Napoli-Lecce: sugli spalti anche i genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo scomparso qualche settimana fa.

Maradona sold out per Napoli-Lecce: curve e distinti esauriti da giorni, ultimi biglietti in Tribuna Posillipo

Il Maradona si prepara a vivere un pomeriggio da tutto esaurito. Per la sfida contro il Lecce, curve e distinti sono andati esauriti da giorni, e nelle ultime ore erano rimasti appena pochissimi biglietti in Tribuna Posillipo, probabilmente anch'essi polverizzati prima del fischio d'inizio. Una cornice di pubblico straordinaria che conferma il momento magico del rapporto tra la città di Napoli e la sua squadra, trascinata dalla corsa alla Champions League e dall'imbattibilità casalinga che dura da oltre quattrocento giorni.

De Laurentiis invita i genitori di Domenico Caliendo: il Maradona abbraccia il dolore di Nola

Oggi al Maradona ci sarà anche una storia che va oltre il calcio. Aurelio De Laurentiis ha invitato a bordocampo i genitori del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni originario di Nola morto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli a seguito di un trapianto di cuore non riuscito. Una vicenda che ha commosso e segnato profondamente l'intero Paese. Patrizia e Antonio Caliendo saranno presenti allo stadio in un gesto di vicinanza che trasforma la partita in qualcosa di più grande: un momento di comunità e di umanità condivisa. Lo riporta Il Corriere dello Sport

La fondazione per Domenico: i genitori Caliendo in campo contro la malasanità

Mentre il Napoli scende in campo per tre punti fondamentali, Patrizia e Antonio Caliendo portano con sé un dolore immenso e una missione: dare un senso alla perdita del loro piccolo Domenico. I due genitori stanno per costituire una fondazione che porterà il nome del figlio, con l'obiettivo di offrire supporto a chi ritiene di essere vittima di malasanità. Oggi, sugli spalti di un Maradona sold out, sentiranno forte l'abbraccio della città di Napoli e del club azzurro che si stringono attorno al loro dolore. Un pomeriggio in cui il calcio, per una volta, farà semplicemente da sfondo.