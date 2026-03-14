Alisson Santos può fare la storia: nessun nuovo acquisto ha mai segnato nelle prime tre interne

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Alisson Santos a caccia di storia al Maradona: ha già segnato nelle prime due gare casalinghe e oggi contro il Lecce punta a un record

Alisson Santos show al Maradona: gol contro Roma e Torino, ora punta al record storico

Alisson Santos ha già conquistato il Maradona. L'attaccante brasiliano ha segnato nelle sue prime due gare interne con la maglia del Napoli — contro Roma e Torino — e oggi, nella sfida contro il Lecce, si presenta con un obiettivo preciso: entrare nella storia del club. Nessun nuovo acquisto, nell'era dei tre punti a partita, è mai riuscito a segnare in tutte le prime tre gare disputate allo stadio Maradona. Un record che profuma di leggenda e che il brasiliano ha oggi tra le mani.

Il primato condiviso con Caccia, Callejon, Milik e Tonelli: Alisson a quota due come i grandi del passato

Il record attuale appartiene a quattro giocatori che hanno lasciato il segno nella storia recente del Napoli: Nicola Caccia, José Callejon, Arek Milik e Lorenzo Tonelli, tutti fermi a quota due gol nelle prime due gare interne da neo-acquisti. Alisson li ha già raggiunti e oggi ha la possibilità concreta di superarli tutti, scrivendo una pagina inedita. Segnare in tre gare casalinghe consecutive all'esordio con il Napoli sarebbe un primato assoluto nell'era moderna, un traguardo che nessuno prima di lui è mai riuscito a conquistare.

Napoli-Lecce, Alisson Santos cerca il record: il Maradona spinge il brasiliano nella storia

Il palcoscenico è pronto, il Maradona lo aspetta. Stasera contro il Lecce, Alisson Santos non gioca solo per i tre punti ma anche per l'immortalità statistica. Un gol questa sera lo renderebbe il primo nuovo acquisto nella storia recente del Napoli a segnare in tutte le prime tre gare disputate in casa. Un traguardo che vale doppio: per il club, che ritrova un attaccante in forma nel momento più caldo della stagione, e per il brasiliano, che vuole continuare a ballare — e a far ballare — il pubblico partenopeo.