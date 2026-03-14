Nuovo centro sportivo: prende forma il progetto Monterusciello, ma c'è cautela

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Il Napoli punta Monterusciello per il nuovo centro sportivo: De Laurentiis pronto a investire 10 milioni per i terreni, ma arriva un freno sui tempi.

Nuovo centro sportivo Napoli: avanti Monteruscello, De Laurentiis pronto a investire

Il Napoli inizia a muoversi concretamente sul fronte infrastrutturale. L'ipotesi più accreditata per la costruzione del nuovo centro sportivo del club azzurro porta a Monterusciello, nel territorio del comune di Pozzuoli. Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a mettere sul piatto circa 10 milioni di euro per l'acquisizione dei terreni necessari al progetto, un investimento significativo che testimonia la volontà del patron di dotare il Napoli di una struttura all'altezza delle ambizioni europee del club.

Bruno Discepolo guida il progetto: l'ex assessore regionale referente dell'operazione Napoli

A guidare l'operazione dietro le quinte c'è Bruno Discepolo, ex assessore regionale e referente designato del progetto. Una figura di esperienza istituzionale che conosce bene i meccanismi burocratici e territoriali della Campania, e che dovrà facilitare il dialogo tra il club azzurro e le amministrazioni locali coinvolte. La sua presenza al timone dell'iniziativa è un segnale della serietà con cui il Napoli sta approcciando questa partita, consapevole che non sarà affatto facile.

Frenata sui tempi: il centro sportivo del Napoli a Monterusciello non è ancora cosa fatta

Nonostante le ultime indiscrezioni, dunque, dal Comune di Pozzuoli arriva un invito alla prudenza. Le fonti locali definiscono i tempi dell'operazione ancora lunghi, lasciando intendere che tra l'ipotesi progettuale e la posa della prima pietra ci sia ancora molta strada da percorrere e possibili ostacoli amministrativi potrebbero allungare i tempi di realizzazione. L'attesa dunque potrebbe non essere breve. Lo racconta La Gazzetta Dello Sport.