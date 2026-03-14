Meret torna titolare con il Lecce: l'alternanza gli farà perdere la Nazionale?

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Alex Meret torna titolare contro il Lecce al posto di Milinkovic-Savic: il portiere deve fare i conti con un ballottaggio che rischia di costargli la nazionale

Meret titolare in Napoli-Lecce: il portiere dei due scudetti torna tra i pali

Titolare, riserva, titolare ancora. Antonio Conte, il tecnico che meno di tutti ama il turnover, ha scelto di applicarlo in porta. Contro il Lecce gioca Meret, con Milinkovic-Savic in panchina. Il portiere friulano, protagonista dei due scudetti, era scivolato in panchina già dalla sesta giornata dopo la sconfitta di San Siro con il Milan, prima che l'infortunio ridefinisse le gerarchie. Da dieci gare a questa parte, però, la difesa azzurra ha incassato ben 16 reti tra tutte le competizioni, e né Meret né il serbo sono riusciti a imporsi con prestazioni davvero convincenti.

Il calcio moderno cambia il ruolo del portiere: piedi e muscoli valgono più delle parate

Il ballottaggio Meret-Milinkovic non è solo una questione di forma o gerarchie: riflette una trasformazione profonda del calcio moderno. I portieri sono diventati calciatori a tutti gli effetti, chiamati a giocare con i piedi quanto a proteggere la porta. La bella parata classica conta sempre meno; i muscoli, la costruzione dal basso e la gestione del pallone contano sempre di più. È in questo contesto che il Napoli ha acquistato Milinkovic-Savic dal Torino, e che il mercato premia profili atletici e tecnici come testimonia il record di Courtois su Valverde. Il ruolo si è allargato, e con esso le possibilità di alternanza.

Meret e la Nazionale a rischio: Gattuso potrebbe preferire Vicario e Carnesecchi per il Mondiale

Il problema più grande per Alex Meret non è il ballottaggio con Milinkovic-Savic, ma le conseguenze che questo potrebbe avere sulla sua carriera in Nazionale. Il ct Gattuso ha due posti blindati — Donnarumma e Carnesecchi — e per la terza maglia Vicario del Tottenham sembra avere al momento un vantaggio. La discontinuità forzata, frutto dei due infortuni stagionali ha minato la sua regolarità proprio nel momento cruciale della stagione. Per il portiere friulano sarebbe una beffa amara: sacrificato dal turnover azzurro, a rischio di perdere anche il treno per il Mondiale 2026.