Napoli-Lecce, Conte sfida la sua città: in palio ci sono tre record in carriera

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Napoli-Lecce carica di significati: numeri, record e sentimento si intrecciano in una sfida che può segnare una tappa storica nella carriera di Antonio Conte.

Napoli imbattuto al Maradona da 24 partite: Conte a un passo dal record di Sarri

Il Maradona è una fortezza e i numeri lo confermano: 24 partite di imbattibilità, l'ultima sconfitta risale all'8 dicembre 2024. In questa stagione sono già 13 le gare casalinghe senza ko, e una vittoria contro il Lecce permetterebbe ad Antonio Conte di eguagliare il primato di 14 gare interne consecutive senza sconfitte, stabilito da Sarri nel 2015-2016. Un traguardo che racconta la solidità costruita e la forza di un Maradona diventato, partita dopo partita, un fortino..

Conte verso quota 600 punti e 180 vittorie in Serie A: i numeri di una carriera da leggenda

Non c'è solo il record di imbattibilità casalinga in palio stasera al Maradona. Una vittoria contro il Lecce consentirebbe ad Antonio Conte di toccare due traguardi personali di assoluto rilievo nella sua carriera da allenatore: 600 punti complessivi e 180 vittorie in Serie A. Numeri che parlano da soli e che collocano il tecnico pugliese nell'olimpo dei grandi allenatori della storia del campionato italiano.

Napoli-Lecce, il cerchio si chiude: Conte contro la sua città e il club del suo debutto in A

C'è qualcosa di più dei tre punti in questa partita, racconta quest'oggi il Corriere dello Sport. Il Lecce è la città di Antonio Conte. È la squadra con cui, quarant'anni fa, il tecnico azzurro debuttò in Serie A da calciatore, scrivendo una storia che lo avrebbe portato fino alla panchina del Napoli. Affrontare i salentini — fanalino di coda dell'attacco con appena 20 gol segnati insieme al Pisa — in una sfida che vale record e traguardi personali aggiunge un peso emotivo difficile da quantificare.