Il piano gara di Mazzarri per il Genoa: obiettivo è puntare sulla freschezza dei nuovi acquisti

Ci saranno tante novità per quanto riguarda gli interpreti. Mazzarri pensa a diverse variazioni per la sfida al Genoa. Così scrive l'edizione odierna di Repubblica, che sottolinea anche la grande importanza che avranno gli ingressi dalla panchina.

"L’obiettivo è puntare sulla freschezza dei nuovi: avranno spazio pure Lindstrom (in evidente crescita nelle ultime due gare) e Ngonge che rappresentano soluzioni offensive di livello. Nel tridente ci sarà spazio per Politano, Simeone e Kvaratskhelia: toccherà a loro scardinare il meccanismo avversario per regalare una vittoria fondamentale. Obiettivo rimonta. E in calce ci dovrà essere la firma di Osimhen".