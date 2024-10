Il titolo di Gazzetta è un messaggio a Ibrahimovic per le parole su Conte?

"Milan, visto Conte?". La prima de La Gazzetta dello Sport di oggi è chiara. Il titolo fa riferimento alla scelta estiva del club rossonero di puntare su Fonseca e non su Conte. Tutti ricordano le parole di Ibrahimovic che spiegò la scelta di non ingaggiare il tecnico ex Juve nel fatto di non volere un allenatore manager.

Ma il Milan di Fonseca oggi ha tante difficoltà mentre il Napoli con Conte vola. E' primo con merito e con ampi margini di crescita. De Laurentiis corteggiava da tempo Conte e probabilmente lo avrebbe convinto anche con l'intromissione del Milan, di sicuro la decisione di Ibra e di tutto il club rossonero di non pensare a lui ha sorpreso tifosi e addetti ai lavori. Ecco perché la Gazzetta di oggi, dopo il ko col Napoli a San Siro, titola: "Milan, visto Conte?".