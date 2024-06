Conte risponde a Ibrahimovic: "Io sono un manager, da un'altra parte poteva dar fastidio"

In occasione della conferenza stampa di presentazione, Antonio Conte ha risposto anche alla domanda di una giornalista che gli ha chiesto di commentare le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, uno dei membri della dirigenza del Milan.

È rimasto stupito dalle dichiarazioni di Ibrahimovic? "No assolutamente. Io rispetto tutti, adesso non ricordo bene cosa lui abbia detto, che mi considera più un manager. Io mi considero un manager, dal punto di vista tattico, gestionale, dell'allenamento. Voglio avere voce in capitolo. Magari da un'altra parte questo poteva dar fastidio ecco".

Zlatan Ibrahimovic infatti lo scorso 14 giugno in occasione dell'annuncio di Paolo Fonseca spiegoò il perché del mancato approccio a Conte: "Perché non Conte? Prima abbiamo studiato il tipo di allenatore e l'approccio nel suo gioco. È uscito Paulo Fonseca e ci abbiamo parlato faccia a faccia; così lo senti, hai un feeling; lui è molto ambizioso, ha tanta voglia di lavorare, di fare bene e di migliorare. Nel Milan c'è un allenatore, non un manager. Con Conte non abbiamo discusso perché i criteri che abbiamo messo noi, con tutto il rispetto per lui, non c'era in lui quello che cercavamo".

