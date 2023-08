Il vero motivo per cui Osimhen ha saltato l'amichevole col Girona

L’esordio di Frosinone è distante solo sedici giorni e Garcia, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, vuole preservare Osimhen

L’esordio di Frosinone è distante solo sedici giorni e Garcia, come si legge sul Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, vuole preservare Osimhen. Victor contro il Girona non è andato neanche in panchina in virtù di un leggero affaticamento all’adduttore destro. Ha seguito la partita a bordo campo e oggi gradualmente tornerà ad allenarsi, puntando al rientro per la prossima amichevole di domenica contro l’Augsburg.

