Infortunio Dendoncker, CdS sarcastico: "L'acquisto invisibile di gennaio"

Una serie di infortuni hanno colpito il Napoli nell'ultimo periodo, anche quello di Leander Dendoncker. Il Corriere dello Sport fa ironia in edicola: "Calzona, ieri, ha messo in fila due enormi vuoti: non convocati Kvaratskhelia, bloccato da un risentimento muscolare alla coscia sinistra, e anche Raspadori, costretto a dare forfait per un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra rimediato in allenamento.

Due più Zielinski e Gollini, assenti già contro la Roma rispettivamente per una lesione al polpaccio sinistro e un problema alla spalla sinistra; e per finire pure Dendoncker, l’acquisto invisibile di gennaio, bloccato da un guaio muscolare".