Infortunio Lobotka: filtra una prima sensazione in vista dei tempi di recupero

In casa Napoli c’è grande attesa e ansia per conoscere l’entità dell’infortunio rimediato da Stanislav Lobotka contro il Lecce sabato allo stadio Via del Mare. In attesa di novità dagli esami strumentali, l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per il giocatore potrebbe non essere nulla di grave. Dunque la speranza è quella di poterlo anche recuperare per la prossima partita. Ma tutto dipenderà dall'esito degli esami. Attese novità per domani alla ripresa degli allenamenti.

