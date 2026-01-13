Infortunio Neres, c'è l'annuncio: novità importanti sul rientro

Stanno per rientrare alcuni dei giocatori più preziosi per Conte. Uno di questi è Neres che aveva saltato le ultime sfide ma che ora è pronto a tornare come riferito dal Corriere dello Sport oggi in edicola.

"La situazione di Neres sarà valutata ancora oggi: il brasiliano, fuori contro Verona e Inter per i postumi della distorsione alla caviglia accusata all’Olimpico con la Lazio, dovrebbe rientrare proprio tra il Parma e il Sassuolo, atteso sabato al Maradona. E dunque in tempo per la sfida di Champions in agenda martedì a Copenaghen".