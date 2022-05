Insigne, già programmata festa d'addio dopo il Genoa: 200 invitati e 2 ospiti d'onore

Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport il numero 24 ha già organizzato una grande festa.

Lorenzo Insigne domenica con il Genoa dirà invece addio al popolo azzurro, giocando l'ultima gara interna della sua avventura al Napoli. Come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport il numero 24 ha già organizzato una grande festa.

"È già scritto: dopo il sipario con lo Spezia, infatti, il capitano volerà a Toronto, in Canada, per aiutare la sua nuova squadra a risorgere (è penultima in Mls). Il viaggio è prenotato e il suo entourage ha già visitato la città in cerca di case almeno un paio di volte nell'ultimo periodo, ma prima di tutto Lorenzo saluterà gli amici e i compagni con una festa in programma mercoledì 18 maggio in un locale alle porte di Napoli: 200 invitati, da De Laurentiis a Spalletti, passando per gli ospiti d'onore Gigi D'Alessio e Clementino.